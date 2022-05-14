Prizde unutulan şarj aleti faciaya neden oldu: 2 daire küle döndü

Bağcılar’da bir binanın çatı katı dairesinde gece saatlerinde prize takılan ve unutulan şarj aleti, sabah saatlerinde patlayarak yangına sebep oldu. Kontrol altına alınmakta güçlük çekilen yangın yan binanın çatısına da sıçrarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürülen daireler kullanılamaz hale geldi.

Yangın, sabah saat 11.00 sıralarında Bağcılar Fatih Mahallesi 1793 Sokak’ta çıktı. İddiaya göre, gece saatlerinde prize takılan şarj aleti sabah saatlerinde aşırı ısınarak patladı. Patlayan şarj aletinden çıkan yangın kısa sürede 5 katlı binanın çatı katında bulunan daireyi sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yangın yeri ve çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yan binanın çatısına da sıçrayan yangın kontrol altına alınarak yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı meydana olmazken, daireler kullanılamaz hale geldi.

“Ucundan tutuştu, komşuların çatısına da sıçradı”

Mahallede yaşayan ve yangına müdahale etmeye çalışan Musa İlmat, “Bu çatının ucunda bulunan naylon parçalarından başlayarak yandı. Perdeler falan da tutuşunca komple çatıyı sardı. Aleve biz müdahale etmeye çalıştık ama söndüremedik. Komşularımızın çatılarına da sıçradı alevler, itfaiye ekipleri geldiler onlar müdahale ediyorlar. Neyden çıktığını bilmiyoruz ama uç kısımdan başladı ondan sonra komple yandı. İçeride yaşayanlar var normalde ama o anda boştu herhalde çok şükür kimse yaralanmadı. Her şey kontrol altında şu anda” dedi.