Pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

DÜZCE(İHA) – Düzce Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisinde çalışan işçi, pres makinesine sıkışması neticesinde yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Hecinler köyünde bulunan Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçi Taner Polat (43) pres makinesine sıkıştı. Olayı gören işçilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılan Polat, yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Belediye taziye mesajı yayınladı

Düzce Belediyesi’nin işçi Taner Polat’ın hayatını kaybetmesine ilişkin yayınladığı taziye mesajında, "Katı Atık Ayrıştırma ve İşleme ve Enerji Üretim Tesisi’nde yaşanan iş kazası neticesinde, tesisimizin işletmecisi ENVİO Şirketinin personeli Taner Polat (43) isimli çalışma arkadaşımız yaralanmıştır. Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Polat, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmamıştır. Meydana gelen olay ile ilgili adli ve idari işlemler başlatılmış olup, süreç belediyemiz tarafından titizlikle takip edilecektir. Meydana gelen kazadan ötürü yaşamını yitiren Taner Polat’a Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.