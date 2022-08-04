Pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde fabrikada çalışan işçi, pres makinesine sıkışarak hayatını kaybetti.

Olay, Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alan Asen Alüminyum isimli fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada işçi olarak çalışan Kazım Kasap (50), pres makinesine sıkışarak yaralandı. Olayı gören diğer işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerinin ilk tetkiklerinin ardından Kasap’ın hayatını kaybettiği belirlendi. 2 çocuk babası Kasap’ın cansız bedeni, cenaze aracına alınarak otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.