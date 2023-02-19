Prefabrik ev alev topuna döndü, ekipler söndürmek için seferber oldu

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde alev topuna dönen tek katlı prefabrik ev itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Serdivan ilçesi Çubuklu Mahallesinde N.K.’ye ait tek katlı prefabrik evde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Ev adeta alev topuna dönerken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sebebiyle ev kullanılamaz hale gelirken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.