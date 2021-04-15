Pozitif hasta terleyince yakayı ele verdi

DÜZCE(İHA) – Düzce’de polis ekiplerinin yaptıkları denetim sırasında, korona virüs pozitif olduğu tespit edilen bir kişi yakalandı. Şahıs, ilaç almak için çıktığını iddia etti

Düzce’de emniyet ekipleri Öztürkler Kavşağında yaptıkları denetim sırasında bir şahısın terlediğini fark edince şüphelendi. Yapılan kontrollerde O. K. isimli şahsın pozitif hasta olduğu belirlendi ve bölgeye sağlık ekibi talebinde bulunuldu. 13 Nisan 2021 günü testi pozitif çıkan O. K. eczaneye ilaç almaya çıktığını ifade etse de ambulansla karantina yurduna götürüldü. Şahsın arabası da bölgede bulunan bir otoparka alındı.