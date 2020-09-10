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Pozantı’daki yangın kontrollü olarak devam ediyor

ADANA'NIN POZANTI İLÇESİNDE DÜN ÇIKAN ORMAN YANGINI İKİNCİ GÜNÜN SONUNDA DEVAM EDİYOR. EKİPLER, YANGINA KONTROLLÜ OLARAK MÜDAHALEYİ SÜRDÜRÜYOR.

Asayiş 10.09.2020, 18:06
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Pozantı’daki yangın kontrollü olarak devam ediyor

Adana’nın Pozantı ilçesinde dün çıkan orman yangını ikinci günün sonunda devam ediyor. Ekipler, yangına kontrollü olarak müdahaleyi sürdürüyor.

Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisine dün saat 11.25’te henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, Adana Orman Bölge Müdürlüğü, Adana Büyükşehir Belediyesi ile çevre illerin itfaiye ekipleri tarafından alana hapsedilerek, kontrollü olarak müdahale devam ediyor.

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