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Pozantı’daki orman yangınına müdahale devam ediyor
ADANA’NIN POZANTI İLÇESİNDE ÇARŞAMBA GÜNÜ ÖĞLEN SAATLERİNDE BAŞLAYAN ORMAN YANGININA EKİPLERİN MÜDAHALESİ GECE SAATLERİNDE DE DEVAM EDİYOR. YANGININ BÜYÜKLÜĞÜ DRONE İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.
Asayiş 11.09.2020, 04:35
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Adana’nın Pozantı ilçesinde Çarşamba günü öğlen saatlerinde başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi gece saatlerinde de devam ediyor. Yangının büyüklüğü drone ile havadan görüntülendi.
Alınan bilgiye göre, Pozantı ilçesine bağlı Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisinde çıkan orman yangını henüz söndürülemedi. Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye, Adana Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ve çevre illerden gelen ekiplerin gece saatlerinde de yangına müdahalesi devam ediyor. Ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Günün ilk ışığıyla birlikte helikopterlerin yangına tekrardan müdahale edeceği öğrenildi.
Yangının çıktığı bölgedeki çam ağaçlarının alevler içinde kalması drone ile havadan görüntülendi.
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