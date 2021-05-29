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Pozantı’da ormanı yakan zanlı yakalandı iddiası

Adana’nın Pozantı ilçesinde iddiaya göre ormanı yakan zanlı suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş 29.05.2021, 18:09
Pozantı’da ormanı yakan zanlı yakalandı iddiası

Adana’nın Pozantı ilçesinde iddiaya göre ormanı yakan zanlı suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Pozantı ilçesine bağlı Gökbez Mahallesi’nde 8 farklı noktada orman yangını çıktı. Kundaklama ihtimali üzerinde duran ekipler bölgede yaptıkları çalışmada, iddiaya göre Ahmet A. isminde bir şahsı suçüstü yakaladı. Yangın, havadan ve karadan müdahale edilerek kontrol altına alınmaya çalışılırken şahsın suçüstü yakalanma anı İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından görüntülendi.
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