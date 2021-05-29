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Pozantı’da orman yangını

Adana’nın Pozantı ilçesinde orman yangını çıktı. Yangını söndürmek için ekipler müdahale ediyor.

Asayiş 29.05.2021, 18:00
Pozantı’da orman yangını

Adana’nın Pozantı ilçesinde orman yangını çıktı. Yangını söndürmek için ekipler müdahale ediyor.

Yangın, Pozantı ilçesine bağlı Gökbez Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda söndürme ekibi sevk edildi. Yangın, havadan ve karadan müdahale edilerek kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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