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’Poyrazköy’ soruşturmasında kumpasa bin 375 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, ’Poyrazköy’ soruşturmasında kumpas kurulduğu gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında 68 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, şüphelilerin çeşitli suçlardan bin 375 yıla kadar, değişen oranlarda hapisle cezalandırılması talep edildi.

Asayiş 21.02.2022, 15:56
’Poyrazköy’ soruşturmasında kumpasa bin 375 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, ’Poyrazköy’ soruşturmasında kumpas kurulduğu gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında 68 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, şüphelilerin çeşitli suçlardan bin 375 yıla kadar, değişen oranlarda hapisle cezalandırılması talep edildi.

Ergenekon soruşturması kapsamında açılan Poyrazköy davasında FETÖ tarafından kumpas kurulduğu gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı. İddianamede, Genelkurmay Başkanlığı suç duyurusunda bulunan, İstanbul Anadolu 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi ise ihbarda bulunan olarak yer aldı. Eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ile Yurt Atayün’ün de aralarında bulunduğu 68 kişi ’şüpheli’ olarak yer alırken, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) davasında yargılanan vakıf ile dernek üyeleri ise müşteki oldu.

İddianamede, bir telefon ihbarı ile 12 Haziran 2007’de Ümraniye’de bir gecekonduda yapılan aramalarda 27 el bombasının ele geçirilmesi ile başlatılan ’Ergenekon’ soruşturması ve davasına ilişkin süreçten bahsedildi ve ’Poyrazköy davasının’ 6 davanın birleşiminden oluştuğu aktarıldı. Yargılamada tüm sanıkların beraat ettiğinin anlatıldığı iddianamede, sahte deliller üreten kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

İddianamede, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile planlaması yapılan sözde soruşturmalar kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gönderilen isimsiz veya gerçek olmayan isimler kullanılarak yapılan sahte ve gerçeğe aykırı e-posta ihbarıyla ’Poyrazköy soruşturmaları’nın başlatıldığı vurgulandı. İdddianamede bahsedilen ihbarın, örgüt mensuplarınca hedeflenen amaçlara uygun olarak ve uygun zamanda, kimi zaman da devam eden soruşturmaların kuvvetlendirilmesi amacıyla soruşturmalardaki eksiklikler göz önüne alınarak yapıldığı kaydedildi.

İddianamede, ihbarla ilgili herhangi bir araştırma yapılmadan işleme konulması, bunlara istinaden arama-el koyma kararları veya iletişimin dinlenmesi ve kayda alınmasına ilişkin tedbirlere başvurulması, suç teşkil etmeyen veya özel hayata ilişkin güncel görüşmelerin gerekçe yapılarak dinleme tedbirlerinin birçok kez uzatıldığı belirtildi. İddianamede gerçek olmayan deliller doğrultusunda hukuka aykırı şekilde kamu davası açıldığı aktarıldı.

Bin 375 yıla kadar hapis istemi

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, 63 şüpheli hakkında ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan ceza verildiği hatırlatılarak, bu nedenle ceza istemine yer olmadığı aktarıldı. İddianamede, 63 şüphelinin ‘zincirleme kamu görevlisi yetkisiyle haberleşmenin gizliliğini ihlal’, ‘kamu görevlisi nüfuzu, cebir ve hileyle hürriyeti kısıtlama’, ‘delil uydurarak iftira’ ve ‘zincirleme şekilde kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği’ suçlarından cezalandırılması istenirken, 5 şüphelinin ayrıca ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan cezalandırılması talep edildi. İddianamede, şüphelilerin bu suçlardan 15 yıldan bin 375 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılması talep edildi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in dosyasının ayrıldığının belirtildiği iddianamede, haklarında şikayet bulunan hakim ve savcılar için ise gereğinin yapılması için dosyanın Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) gönderildiği kaydedildi.

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