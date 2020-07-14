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Posta dağıtıcısı kadına yapılan çirkin saldırı protesto edildi

PTT MANİSA POSTA İŞLEME VE DAĞITIM MERKEZİNDE POSTA DAĞITICISI OLARAK GÖREV YAPAN 34 YAŞINDAKİ FATMA AĞIRMAN İSİMLİ ÇALIŞANIN 11 TEMMUZ'DA TEBLİGAT GÖTÜRDÜĞÜ EVDE BİR ÇİFT TARAFINDAN HEM SÖZLÜ HEM DE FİZİKSEL OLARAK SALDIRIYA MARUZ KALMASI ÜZERİNE TÜRK HABER SEN MANİSA İL TEMSİLCİLİĞİ POSTANE ÖNÜNDE DÜZENLEDİĞİ BASIN AÇIKLAMASIYLA SALDIRIYI KINADI.

Asayiş 14.07.2020, 19:19
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Posta dağıtıcısı kadına yapılan çirkin saldırı protesto edildi

PTT Manisa Posta İşleme ve Dağıtım Merkezinde posta dağıtıcısı olarak görev yapan 34 yaşındaki Fatma Ağırman isimli çalışanın 11 Temmuz’da tebligat götürdüğü evde bir çift tarafından hem sözlü hem de fiziksel olarak saldırıya maruz kalması üzerine Türk Haber Sen Manisa İl Temsilciliği postane önünde düzenlediği basın açıklamasıyla saldırıyı kınadı.

Manisa’da 11 Temmuz 2020 Cumartesi günü saat 12.30 sıralarında tebligat götürdüğü evde bir çift tarafından hem sözlü hem fiili saldırıya uğradığı iddiasıyla davacı olan posta dağıtıcısı Fatma Ağırman, darp raporu alarak çiften şikayetçi oldu. Meslektaşlarının uğradığı saldırıya tepki gösteren Türk Haber Sen Manisa İl Temsilciliği de Manisa PTT önünde bir basın açıklaması düzenleyerek hem görevi başındaki bir memura hem de bir kadına yapılan saldırıyı kınayarak, konunun hukuksal anlamda takipçisi olduklarını belirtti.

Türk Haber Sen Manisa İl Temsilciliği üyeleri Manisa PTT merkez binası önünde bir araya gelerek yaşanan olaya tepki gösterdi. Türk Haber Sen Manisa İl Temsilcisi Serkan Bezciler yaptığı açıklamada, “Yaşadığımız pandemi süreci de dahil olmak üzere en zor şartlarda görev yapan PTT çalışanlarının özveriyle çalışmaları malumunuzdur. Yoğun iş yükü ve personel eksiklerine rağmen yaşanan süreçte mesai saat gözetmeksizin hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını en kısa sürede adreslerine teslim etmek için her arkadaşımız iki üç misli performans göstererek görevlerini yerine getirmiştir. Devletimizin ihtiyaç sahiplerine vermiş olduğu pandemi ödeneklerini, vefa destek grupları ile hak sahiplerine adreslerinde ödemiştir. Sokağa çıkma yasaklarında bile sağlık çalışanları, kolluk kuvvetleri, belediye ve PTT çalışanları vatandaşa kesintisiz hizmet vermek için fedakarca çalışmış ve çalışmaya devam etmektedir. Maalesef tek amacı halka hizmet olan çalışanlarımız zaman zaman saldırılara maruz kalmaktadırlar. 11.07.2020 Cumartesi günü dağıtım yapmak için görevi başındaki dağıtıcı meslektaşımız Fatma Ağırman gönderi götürdüğü bir evdeki çift tarafından hem sözlü hem fiili saldırıya maruz kalmıştır. Arkadaşımıza darp raporu verilmiş, karakola şikayetçi olmuştur. Görevi başındaki bir devlet memuruna aynı zamanda bir kadına yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu kendini bilmez kişilerle hukuk önünde mücadelemiz başlatılmıştır. Türk Haber Sen olarak bu olayın takipçisi olacağız.” dedi.

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