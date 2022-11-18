Porto Riko’da kayalıklara terk edilen göçmenler 5 gün sonra kurtarıldı

İnsan kaçakçıları tarafından Porto Riko’daki kayalıklara bırakılan 12 Haitili, 5 gün sonra ABD Sahil Güvenlik ekibi tarafından kurtarıldı.

Karayipler denizinin kuzeydoğusundaki Porto Riko’da görevli ABD Sahil Güvenlik ekibi, Monito cay kayalıklarında ateş yakıldığı ihbarı aldı. Bölgeye gelen ekip, kayalıklarda 7’si erkek 5’i kadın toplam 12 kişinin mahsur kaldığını tespit etti. Kurtarma operasyonu başlatan ekip, suya atlayanları güvenli bir şekilde bota aldı. Haitili olduğu belirtilen grup, insan kaçakçıları tarafından 5 gün önce kayalıklara terk edildiklerini söyledi.