Porto Riko açıklarındaki gemide çıkan çatışmada ABD’li 3 federal ajan yaralandı

ABD Gümrük ve Sınır Devriyesi (CPB) tarafından yapılan açıklamada, Porto Riko açıklarında uyuşturucu taşıdığından şüphelenilen gemide çıkan çatışmada 3 federal ajanın yaralandığı aktarıldı.

ABD’ye bağlı özerk bölge olan Porto Riko’da federal ajanlar ile uyuşturucu kaçakçısı olduğundan şüphelenilen kişiler arasında çatışma çıktı. ABD Gümrük ve Sınır Devriyesi (CPB) tarafından yapılan açıklamada, Porto Riko açıklarında uyuşturucu taşıdığından şüphelenilen gemiyi teftiş eden federal ajanlar ile uyuşturucu kaçakçısı olduğuna inanılan şüpheliler arasında çıkan çatışmada 3 federal ajanın yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu geminin yerel saatle 08.45’te Cabo Rojo kentinin yaklaşık 23 kilometre açığında durdurulduğunu ifade edilerek, gemide bulunan 2 kişinin de çıkan çatışmada yaralandığı ve 2 kişinin de gözaltına alındığı aktarıldı. Gemide uyuşturucu madde bulunup bulunmadığı konusunda detay verilmedi.

Öte yandan Porto Riko polisi dün, Isabela kentinde plajda terk edilmiş 6 metrelik bir teknenin altında 38 kilogram kokain ve bir adamın cesedini bulmuştu.