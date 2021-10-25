Portakal bahçesindeki ölüm, Rusça yazılan mesajın Türkçe çevirisiyle ortaya çıktı

Antalya’da portakal bahçesinde ağaca asılı vaziyette bulunan bayan kuaför ustasının ölümü, yerleşik Rus kadının komşusuna yazdığı Rusça mesajın Google Translate’den Türkçeye çevrilmesiyle ortaya çıktı. İlk belirlemelere göre intihar ettiği düşünülen adamın, 1 haftadır işe gelmediği öğrenildi.

Olay, 12.00 sıralarında Konyaaltı ilçesine bağlı Hurma Mahallesi 256 sokak üzerindeki ağaçlık alanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen yerleşik Rus vatandaşı bir kadın, dün sokak üzerinde yürürken ağaçlık alanda bir kişinin durduğunu fark etti. Ertesi gün aynı güzergahtan giden kadın, aynı kişinin aynı yerde olduğunu görünce durumdan şüphelenerek komşusu Ramazan Uğur’a Rusça mesaj yazdı. Yazılanı anlamayan Uğur, Google Translate’den çevirisini yaptığı mesajın ‘Portakal ağaçlarında bir adam asılı. Polisi aramak gerek’ olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı. Uğur, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Bahçeye gelen sağlık ekipleri, üzerinden Özgür Özlü (42) kimliği çıkan adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlatırken, Özlü’nün yaklaşık 1 ay önce Ankara’dan çalışmak için Antalya’ya gelip, bayan kuaföründe usta olarak çalıştığı ancak 1 haftadır kendisinden haber alınamadığı öğrenildi.

Evli ve 1 çocuk babası olduğu belirtilen Özgür Özlü’nün cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.