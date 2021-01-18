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Porsuk Çayı’na düşen vatandaş halatla kurtarıldı
Eskişehir’de Porsuk Çayı’na düşün bir vatandaş, polis ekipleri ve vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı.
Asayiş 18.01.2021, 14:38
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Eskişehir’de Porsuk Çayı’na düşün bir vatandaş, polis ekipleri ve vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı.
Eskişehir’de oturan Ayhan Çelik (40), öğle saatlerinde Porsuk Çayı’nın İstiklal Mahallesi Köprübaşı mevkiinden geçen bölümüne düştü. Çelik’in suya düştüğünü gören çevredekiler durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, polis aracında bulunan kurtarma halatını Çelik’e uzattı. Suyun içinde halatı beline bağlayan Çelik, yukarı çekilerek kurtarıldı.Soğuk hava nedeniyle çevredeki vatandaşlar ve polis ekipleri titreyen Çelik’i bere ve atkılar ile ısıtmaya çalıştı. Sağlık ekiplerince müdahale edilen Çelik, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Suya nasıl düştüğü öğrenilemeyen düşen talihsiz vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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