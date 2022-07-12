Pompalı tüfekle yaşatılan dehşet kameralarda

Başkent’in Etimesgut ilçesine bağlı Alsancak Mahallesi’nde gerçekleşen olayda sosyal medya üzerinden husumet yaşadığı iddia edilen şahıs pompalı tüfekle bir araca ateş etti. Pompalı tüfekle yaşatılan dehşet bir marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Ankara’nın Etimesgut ilçesine bağlı Alsancak Mahallesi’nde gerçekleşti. Mahalle sakinlerinin iddialarına göre 8 Temmuz günü kız kardeşi ile başka bir erkeğin konuşmalarını gören şahıs, sosyal medya üzerinden kız kardeşi ile konuşan kişiyi tehdit etti. Şahıs daha sonra tehdit ettiği kişiyi cadde ortasında yakalayınca pompalı tüfekle üç el ateş etti. Yaralanma ile kurtulan vatandaş yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken olayın yaşandığı anlar ise bir marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayı anlatan mahalle sakini olayı nasıl gerçekleştiğini aktararak, “Olay şöyle oldu; akşam saatlerinde husumetleri varmış sosyal medya üzerinde. Kızın mesajlaşmalarını abisi görmüş, abisi de korkutmak amacıyla buraya gelmiş, silah sıkmış üç kere sonra kızın arkadaşı kaçmış” ifadelerini kullandı.

Bir diğer mahalle sakini ise şahısların omuz ve kafalarından vurulduğunu belirterek “Arefe günü burada bir olay yaşandı. U. İsimli bir şahıs elinde pompalı silahla beklerken karşıdan iki kişi gelip araca biniyor. Arabadan indikten sonra üç el ateş ediyor. Ateş ettiği esnada bir keresinde tutukluluk yapıyor. İkincisinde de araçtaki şahısların omzuna ve kafasına saçmalar isabet ediyor. Sonra arabayla aşağıya doğru kaçıyorlar” diye konuştu.