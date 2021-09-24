Pompalı tüfekle tehditler savurdu, polise doğrultunca omuzundan vuruldu

Olay, saat 18.00 sıralarında Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Tekin Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, sokaktaki inşaatta yaşanan kavga sonrasında dışarı çıkan H.K. elindeki pompalı tüfekler etrafa tehditler savurmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli şahsa elindeki silahı bırakmasını ve teslim olmasını söyledi. Ancak H.K. silahı doğrultunca polislerin açtığı ateş sonrasında omuzundan yaralandı.

Patlak lastikle ve yaralı vaziyette kaçmaya çalıştı

Polis ekipleri, durması için kamyonun lastiğine de ateş etti. Ancak şahıs patlak lastikle ve omuzunda yaralı şekilde bir süre daha kaçmaya devam etti. Artık ilerleyemeyeceğini anlayan H.K. bir sokağa girmek istediği sırada park halindeki araca çarparak durdu. Kaçmaya çalışan şüpheli polis ekipleri tarafından indirilerek gözaltına alındı. Çeşitli suçlardan 16 sabıkası olduğu öğrenilen H.K. olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

“Aracın lastiklerine 3 el ateş edilmişti, bizde panikle çıktık”

Şüphelinin yakalandığı yerde esnaf olan Murat Çanga, “Dükkandaydık biz. 3-4 el ateş edildi. Biz de bir panikle çıktık. Eczanenin önünde polisler yere yatırmıştı vatandaşı. Kamyonet vardı zaten orada. 3 el ateş edilmişti camdan lastiklerine falan. Çocuk bağırıyordu. Herhalde polise ateş edilmiş” şeklinde konuştu.

Polisin ateş ettiği o anlar kameraya yansıdı

Bahçelievler'de pompalı tüfekli şahsın teslim olmasını söylediği ve silahın doğrultulması sonucu ateş açıldığı o anlar kameraya yansıdı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, şahsın küfürler ederek tehdit savurduğu, polisin ise uyarılarda bulunduğu ve sonrasında ise silahla ateş edildiği görülüyor.