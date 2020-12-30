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Pompalı tüfekle oto elektrikçi dükkanını tarayan kişi tutuklandı
Kırıkkale’de oto elektrikçi dükkanına pompalı tüfekle ateş açarak 1 kişinin yaralanmasına sebep olduğu şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Asayiş 30.12.2020, 20:16
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Kırıkkale’de oto elektrikçi dükkanına pompalı tüfekle ateş açarak 1 kişinin yaralanmasına sebep olduğu şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Kırıkkale’de 29 Aralık günü saat 18.00 sıralarında Sanayi Mahallesi’ndeki 1278. Sokakta B.A. isimli bir kişi, husumetli olduğu E.A.’ya ait oto elektrikçi dükkanına aracın içinden pompalı tüfekle ateş açtı. O sırada dükkan da bulunan E.A. sırtından yaralandı. Olay yerinden kaçan B.A. ise bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan B.A. Adliye Sarayı’nda çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hastanede tedavi gören E.A.’nın ise genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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