Pompalı tüfekle öldürülen şahsın cenazesi morgdan alındı

Antalya’nın Aksu ilçesinde pompalı tüfekle öldürülen şahsın cenazesi morgdan yakınları tarafından alındı.

Dün öğleden sonra Aksu ilçesi Atatürk Mahallesi Kır Sokak üzerinde meydana gelen olayda, yaklaşık bir hafta önce aralarında tartışma çıkan iki ailenin fertleri Mevlüt Eren (67) ve oğlu Saadettin Eren ile S.M. ve H.M. karşı karşıya geldi. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede pompalı tüfekle, Mevlüt Eren sol omuz kısmından ağır şekilde, Sadettin Eren ise bacağından yaralandı. Mevlüt Eren olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu ise kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Mevlüt Eren’in cenazesi morga kaldırıldı. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri tamamlanan Mevlüt Eren’in cenazesi yakınları tarafından alındı. Eren’in cenazesinin Aksu ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler S.M. ile oğlu H.M.’nin ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.