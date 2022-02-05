Pompalı tüfekle dükkan basan şehir magandaları yakalandı

Başkent’te tartıştıkları kişilerin dükkanını pompalı tüfekle basarak bir kişinin yaralanmasına sebep olan 2 şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.

Keçiören’de trafikte tartıştıkları kişilerin dükkanını pompalı tüfekle basıp dehşet saçan B.I. ve K.D., dükkan sahiplerinden Nurullah K.’nın yaralanmasına sebep olmuştu. Olayın ardından kayıplara karışan şahısları yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, yaptıkları teknik fiziki takip sonucunda B.I. ve K.D.’yi olayda kullandıkları silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.