Pompalı tüfekle dehşet saçan şahıs ikna çabaları sonucu teslim oldu

Gaziantep’te psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs, pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açtı. Polis ekiplerinin ikna çabaları sonucu teslim olan şahıs gözaltına alındı.

Olay, merkez Şahinbey ilçesi Akdere Mahallesi 92034. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ü.A., evinin penceresinden pompalı tüfekle çevreye ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar çevredeki evlere isabet ederken, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevreyi güvenlik çemberine aldı. Polisler pompalı tüfekle tehditler savuran Ü.A.’yı ikna etmek için uzun süre dil döktü. Polis ekiplerinin çabaları sonucu teslim olmaya ikna olan Ü.A., ekipler tarafından gözaltına alındı.