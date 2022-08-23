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Polonyalı turistler safari cipiyle şarampole düştü: 5 yaralı

Antalya’da şarampole düşen safari cipindeki 5 yabancı uyruklu turist yaralandı.

Asayiş 23.08.2022, 17:10
Polonyalı turistler safari cipiyle şarampole düştü: 5 yaralı

Antalya’da şarampole düşen safari cipindeki 5 yabancı uyruklu turist yaralandı.

Kaza, Alanya ilçesi Çamlıca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, safari cipi kiralayan Polonyalı turistler geziye çıktı. Lukasz Pawel Nowosadko (37) idaresindeki 07 K 1028 plakalı cip, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Patrycja Sosnowska (30), Aleksandra Nowak (31), Angelika İsabela (33) ve Karolina Joanna Orozyk (33) hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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