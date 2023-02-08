Polonyalı arama kurtarma ekibi enkaz altından bir kişiyi daha çıkardı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’ye gelen Polonyalı arama kurtarma ekibi, bir kadını daha enkaz altından sağ olarak çıkardı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde hissedilen yıkıcı depremlerin ardından Türkiye’nin uluslararası yardım çağrısı üzerine Türkiye’ye gelen Polonyalı arama kurtarma ekibinin çalışmaları devam ediyor. Adıyaman’da çalışmalarını sürdüren HUSAR adlı özel eğitimli itfaiyecilerden oluşan ekip, bir kadını enkazdan sağ olarak çıkardı.

"Mücadele sonuna kadar devam ediyor"

Polonyalı ekibin lideri Andrzej Bartkowiak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye’deki kurtarıcılarımız böyle çalışıyor. Harika hizmetiniz için teşekkür ederiz. Mücadele sonuna kadar devam ediyor" dedi.

Her geçen saniye enkaz altındakilerin aleyhine işlerken, dondurucu hava şartları da arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor.