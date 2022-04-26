Polonya’daki Zofiowka Madeni’nde mahsur kalan tüm madencilerin cansız bedenlerine ulaşıldı

Polonya’da geçtiğimiz hafta cumartesi günü Silezya bölgesindeki Zofiowka Madeni’nde mahsur kalan tüm madencilerin cansız bedenlerine ulaşıldığı bildirildi.

Polonya’da meydana gelen maden kazalarında can kayıpları artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta cumartesi günü Silezya bölgesindeki Zofiowka Madeni’nde mahsur kalan tüm madencilerin cansız bedenlerine ulaşıldığı bildirildi. Yüzeyden 220 metre aşağıda mahsur kalan 10 madenciden 4’ünün cansız bedenine patlamanın olduğu gün, 2’sinin ise dün ulaşılmıştı. Bugün ise geriye kalan 4 madencinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Pniowek Madeni’ndeki can kaybı ise 7’ye yükseldi

Geçtiğimiz hafta çarşamba günü Silezya bölgesindeki bir diğer maden olan Pniowek’teki patlamada yaralı olarak kurtarılan 1 madencinin hastanede hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 7’ye yükseldiği aktarıldı. Madenden yaralı olarak kurtulan 20 madencinin ise tedavi altında olduğu ifade edilerek, madende mahsur kalan 7 madenci için arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıklandı.