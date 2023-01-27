Polonya’daki doğal gaz patlamasında 2 kişi cansız bedenine ulaşıldı

Polonya’nın Katoviçe şehrindeki bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında enkaz altında kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Polonya’nın güneyindeki Katoviçe şehrindeki bir binada sabah saatlerinde meydana gelen doğal gaz patlamasında bilanço netleşiyor. Biskup Herbert Bednorz caddesinde bulunan binanın patlamanın etkisiyle yıkılmasının ardından olay yerine gelen kurtarma ekiplerinin enkazdan çıkardığı 7 yaralıdan 4’ünün hastanedeki tedavisi devam ediyor. Binada ikamet eden anne ve kızının kayıp olduğu bilgisi üzerine ise arama-kurtarma ekiplerinin olay yerindeki arama çalışmaları gün boyu sürdü. Özel ekipman ve köpekler aracılığıyla çalışma yürüten ekipler, anne-kız olduğu belirtilen 2 kişinin cansız bedenine ulaştı. Arama çalışmaları kapsamında enkaz altında kalan bir köpek de kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde bulunan itfaiyeciler tarafından yapılan köpek daha sonra veteriner kliniğine sevk edildi. Köpeğin durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Silezya Voyvodası Jaroslaw Wieczorek tarafından yapılan açıklamada, enkaz altında muhtemelen kimsenin bulunmadığını ancak ekiplerin tedbir amaçlı olarak arama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.