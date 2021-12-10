Polonya’da kaza yapan rahibe alkollü çıktı

Polonya’nın Olsztyn şehrinde trafik kazası yapan bir rahibenin 2 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Ehliyetine el konulan rahibe alkollü araç kullandığı gerekçesiyle mahkemeye sevk edildi.

Polonya’nın kuzeydoğusundaki Olsztyn kentinde trafik kazasına karışan rahibe, kazanın ardından olay yerinden kaçarak, yanına aldığı kendisi gibi rahibe olan arkadaşı ile yeniden olay yerine geri geldi. Kazada hasar gören araç sahibinin çağrısı üzerine ise olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis olay yerine geri dönen rahibelerin ifadesini aldığı sırada, kazaya neden olan rahibenin yanında getirdiği arkadaşı aracı kendisinin kullandığını öne sürmesi üzerime görgü tanıkları duruma itiraz etti. Polisin, aracı kullandığını belirten rahibenin bir takım yasal sorumlulukla karşı karşıya kalacağını ve ehliyetine el konulacağını söylemesi üzerine suçu üstlenen rahibe polisten özür dileyerek aracı kendisinin değil, arkadaşının kullandığını ve ona yardımcı olmak istediği için bu yönde bir beyanda bulunduğunu belirtti.

Bunun üzerine polisler prosedür gereği aracı kullandığı belirlenen rahibeye alkol muayenesi yaptı. 37 yaşındaki rahibenin, 2 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Rahibenin ehliyetine el konulurken, rahibe alkollü araç kullandığı gerekçesiyle mahkemeye sevk edildi.