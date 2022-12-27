Polonya’da hastanede yangını: 1 ölü

Polonya’nın Lodz kentindeki bir hastanede çıkan yangında 1 hasta öldü, 2 kişi çalışan ise dumandan zehirlendi.

Polonya’nın Lodz şehrindeki Göğüs Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi’nde dün gece saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri hastaneden 40 kişiyi tahliye ederken, bir odada ise bir kişinin cesedine ulaşıldı. Hayatını kaybeden kişinin 72 yaşındaki bir hasta olduğu belirlendi. Yangın nedeniyle 2 hastane çalışanı dumandan zehirlendi. Çalışanlar başka bir hastanede tedavi altında alınırken, hastalar itfaiye ekiplerinin 3 saat süren çalışmasının ardından sabaha karşı hastanedeki odalarına dönebildi.

Polisin olaya ilişkin başlattığı soruşturma sürerken, yangının hayatını kaybeden hastanın sigara içmesi sonucu çıktığı düşünülüyor.