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Polonya’da fabrikaya giren tilki duvarla boru arasına sıkıştı

Polonya’da bir fabrikaya giren ve duvarla boru arasına sıkışan tilki, hayvanları kurtarmakla görevli belediye birimi Ekopatrol tarafından kurtarıldı.

Asayiş 07.10.2021, 09:40
Polonya’da fabrikaya giren tilki duvarla boru arasına sıkıştı

Polonya’da bir fabrikaya giren ve duvarla boru arasına sıkışan tilki, hayvanları kurtarmakla görevli belediye birimi Ekopatrol tarafından kurtarıldı.

Polonya’nın Poznan kentinde bir fabrika binasına giren tilki, tırmandığı duvardaki boru ile duvar arasına sıkıştı. Tilkinin yerden birkaç metre havada asılı kaldığını ve tüm uğraşlarına rağmen çıkamadığını gören fabrika çalışanları, hayvanları kurtarmakla görevli belediye birimi Ekopatrol’ü aradı. Belirtilen adrese gelen Ekopatrol görevlileri, oldukça korkmuş olan tilkiyi sakinleştirdikten sonra özel ekipmanlar yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarmayı başardı.

Halk arasında kurnaz olarak bilinmesine rağmen sıkıştığı yerden kurtulma konusunda pek de kurnazlık örneği sergileyemeyen sevimli tilki sağlık kontrolünden de geçti. Herhangi bir yara, kırık ya da incinmeye rastlanmayan tilki, daha sonra Ekopatrol görevlileri tarafından doğaya salındı.

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