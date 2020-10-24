banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Karlie Kloss nasıl fit kalabiliyor? Sırlarını paylaştı...
Karlie Kloss nasıl fit kalabiliyor? Sırlarını paylaştı...
Rahmi Koç taburcu oldu
Rahmi Koç taburcu oldu
İstanbul Havalimanı ‘Sıfır Atık Belgesi' aldı
İstanbul Havalimanı ‘Sıfır Atık Belgesi' aldı
WhatsApp'a 'sonsuza kadar' sessize alma özelliği geldi
WhatsApp'a 'sonsuza kadar' sessize alma özelliği geldi

Polonya’da Covid-19 önlemleri karşıtı protestoda 120 gözaltı

POLONYA'DA COVİD-19 ÖNLEMLERİ KARŞITI PROTESTODA 120 KİŞİYE GÖZALTI

Asayiş 24.10.2020, 20:05
1
Polonya’da Covid-19 önlemleri karşıtı protestoda 120 gözaltı

Polonya’da bir grubun hükümetin aldığı korona virüs önlemlerini protesto eyleminde çıkan olaylarda polis 120 kişiyi gözaltına aldı.

Avrupa’da korona virüs salgınına karşı alınan önlemler birçok ülkede protesto edilmeye devam ediyor. Polonya’da hükümetin korona virüsle mücadele kapsamında aldığı önlemlerden memnun olmayan bir grup protesto gösterisi düzenledi. Başkent Varşova’da bulunan Defilad Meydanı’nda bir araya gelen ve kendilerine “Girişimciler” adını veren bir grup "Özgürlük İçin Uluslararası Yürüyüş" adını verdikleri protesto gösterisini düzenledi. Gruba, korona virüsün komplo teorisi olduğunu düşünenler, aşı karşıtları ve bazı taraftar grupları da destek verdi.

Göstericilerin, protestolar sırasında sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maske takmadıkları görüldü. Polisin, uyarıları sonucu organizatörler gösteriyi sonlandırırken, grupta yer alan ve dağılmamakta direnen bazı kişiler gösterilere devam etti. Polonya’da tüm ülkenin “kırmızı bölge” ilan edilmesi nedeni ile 5’ten fazla kişinin bir araya gelmesini yasak olmasına rağmen gösteriye devam eden gruba polis müdahale etti. Çıkan arbede de bazı göstericiler yaralanırken, 120 kişi gözaltına alındı.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
18°
açık
banner378
Namaz Vakti 24 Ekim 2020
İmsak 05:54
Güneş 07:19
Öğle 12:53
İkindi 15:49
Akşam 18:18
Yatsı 19:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 11
3. Galatasaray 6 10
4. Karagümrük 5 8
5. Kasımpaşa 6 8
6. Antalyaspor 6 8
7. Göztepe 6 7
8. Erzurumspor 5 7
9. Sivasspor 4 7
10. Başakşehir 6 7
11. Gaziantep FK 6 7
12. Hatayspor 4 7
13. Konyaspor 5 6
14. Kayserispor 5 6
15. Çaykur Rizespor 5 5
16. Trabzonspor 5 5
17. Malatyaspor 5 5
18. Denizlispor 5 5
19. Beşiktaş 4 4
20. Gençlerbirliği 4 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 6 14
2. Samsunspor 7 14
3. İstanbulspor 6 13
4. Ankara Keçiörengücü 7 13
5. Altınordu 7 13
6. Adana Demirspor 6 11
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Adanaspor 6 9
10. Bursaspor 6 7
11. Balıkesirspor 6 7
12. Akhisar Bld.Spor 6 6
13. Bandırmaspor 6 5
14. Menemen Belediyespor 6 5
15. Ümraniye 7 5
16. Ankaraspor 6 4
17. Eskişehirspor 6 3
18. Boluspor 6 2
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Aston Villa 5 12
3. Leeds United 6 10
4. Liverpool 5 10
5. Crystal Palace 6 10
6. Leicester City 5 9
7. Arsenal 5 9
8. Wolverhampton 5 9
9. Tottenham 5 8
10. Chelsea 5 8
11. West Ham 6 8
12. Man City 5 8
13. Southampton 5 7
14. Newcastle 5 7
15. M. United 4 6
16. Brighton 5 4
17. West Bromwich 5 2
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 5 1
20. Fulham 6 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 13
2. Real Sociedad 6 11
3. Villarreal 6 11
4. Getafe 5 10
5. Elche 5 10
6. Cádiz 6 10
7. Granada 5 10
8. Real Betis 6 9
9. Atletico Madrid 4 8
10. Barcelona 5 7
11. Sevilla 4 7
12. Osasuna 5 7
13. Valencia 7 7
14. Athletic Bilbao 5 6
15. Eibar 6 5
16. Huesca 6 5
17. Celta de Vigo 6 5
18. Deportivo Alaves 6 4
19. Real Valladolid 6 3
20. Levante 5 3