Polonya’da cephaneliği aratmayan ev

Polonya’nın Augustow kentinde bir eve gerçekleştirilen baskında, aralarında el bombaları, mayınlar, top mermilerinin de bulunduğu 800 kilogram ağırlığında patlayıcı madde ve mühimmat ele geçirildi. Bomba imha uzmanlarının mühimmatı evden tahliye etmesi 3 gün sürdü.

Polonya’nın kuzeydoğusundaki Augustow kentinde polis, patlayıcı madde bulundurabileceği şüphesiyle bir süredir takibe aldığı şahsın evine baskın gerçekleştirdi. Augustow Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, evde yapılan aramada 2 bine yakın fişek, 1 silah, farklı türlerde mermi, el bombaları, mayınlar, top mermileri olmak üzere 800 kilogram patlayıcı madde ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi. Evde bulunan 3 metal dedektöre de el konulduğu aktarıldı.

Mühimmatların tahliyesi 3 gün sürdü

Olayla ilgili olarak Augustow Savcılığı soruşturma başlatırken, 52 yaşında ismi açıklanmayan şahıs gözaltına alındı. Bomba imha uzmanlarının evdeki mühimmatı tahliye etmesinin ise 3 gün sürdüğü belirtildi. Mühimmatın gözaltına alınan şahıs tarafından metal dedektörlerle bulunup istiflendiği, çoğunun 1. ve 2. Dünya Savaşı döneminden kaldığı, ancak bazılarının halen aktif halde olduğu kaydedildi.

Polonya’da yasa dışı silah ve mühimmat bulunduranlar 6 ay ile 8 yıl arasında hapis cezasına çarptırılabiliyor.