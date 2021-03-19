Polonya’da askerleri taşıyan otobüsler kaza yaptı: 22 yaralı

Polonya’da askerleri taşıyan iki otobüsün karıştığı kazada 1’i şoför 22 kişi yaralandı. Şoförün sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi.

Polonya’nın kuzeybatısında bulunan Szczecin kentinde sabah saatlerinde askerleri taşıyan iki otobüsten biri, diğerine arkadan çarptı. Gdanska sokağında meydana kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Görevliler yaralıları otobüsten tahliye ederken, itfaiye ekipleri ise çarpmanın etkisiyle otobüslerden birinde sıkışan şoförü kurtarmak için büyük çaba harcadı. Saatler süren çalışmalar sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak ilk müdahalesi yapılan şoförün hastaneye kaldırıldığı, sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Kazada yaralanan diğer 21 askerin de ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı aktarıldı.

Yaralı askerlerin 12. Mekanize Tugayı’na bağlı olduğu ve Pazartesi günü düzenlenecek askeri törene katılmak için Stargrad’dan Szczecin şehrine gittikleri öğrenildi. Araçlarda toplam 48 kişinin bulunduğu belirlenirken, kazanın kar yağışının yol açtığı buzlanma nedeniyle meydana gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.