Polonya’da acil serviste görevli doktor 2.3 promil alkollü çıktı

Polonya’nın Radom şehrinde bir hastanenin acil servisinde görevli doktor, 2.3 promil alkollü çıktı.

Polonya’nın Radom şehrindeki Radom İhtisas Hastanesi’nin acil servisinde görevli bir doktorun alkollü olduğu ortaya çıktı. Acil durum hattına acil serviste görevli bir doktorun sarhoş olabileceği ihbarında bulunuldu. İhbar üzerine hastaneye gelen polisler, ismi açıklanmayan doktora alkol testi yaptı. Yapılan muayenede kadın doktorun 2.3 promil alkollü olduğu belirlendi. Bunun üzerine hastane yönetimi doktorun nöbetini sonlandırdı.

Sarhoşken muayene yapıp yapmadığı araştırılıyor

Görgü tanıklarıyla konuşup bilgi toplayan polis, 30 yaşındaki doktorun alkollüyken hasta muayene edip etmediğini araştırıyor. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından alkollü doktorun "hastaları doğrudan ölüm tehlikesiyle karşı karşıya getirme ya da onların sağlığında ciddi zararlara yol açma tehlikesi" nedeniyle 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanması bekleniyor. Acil hattına yapılan ihbarın ise hastalar tarafından mı yoksa hastane personeli tarafından mı yapıldığı açıklanmadı.