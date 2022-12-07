Polonya’da 23 kaçak göçmen yakalandı

Polonya Sınır Koruma Birimi (Straz Graniczna), ülkeye kaçak yollardan giriş yapan 23 kaçak göçmenin yakalandığını duyurdu.

Polonya’ya kaçak yollarla girmeye çalışan 23 Suriyeli yakalandı. Ülkenin güneyinde görev yapan Karpacki Sınır Koruma birimi tarafından yapılan açıklamada, Sınır Koruma görevlilerinin ülkenin güneyinde Slovakya sınırındaki Chocholow köyü yakınlarında kontrol amacıyla bir minibüsü durdurmak istediği belirtilerek, minibüs şoförünün dur ihtarına uymayarak kaçtığı aktarıldı. Sınır Koruma görevlileri ile araç arasında kovalamaca yaşandığı ifade edilen açıklamada, diğer görevliler tarafından ise yola barikat kurduğu ve minibüsün barikata çarparak durduğu ifade edildi.

Çarpmanın etkisiyle fenalaşan şoför için olay yerine ambulans çağrılırken, Sınır Koruma görevlileri minibüste 22’si yetişkin erkek, 1’i 8 yaşında kız çocuğu olmak üzere 23 kaçak göçmen yakaladı. Söz konusu kişiler Suriye vatandaşı olduklarını belirtilirken, bu kişilerden yalnızca birinin pasaportunun olduğu belirlendi. Kaçak göçmenler arasında kimsenin yaralanmadığı ve geçici olarak kampa götürüldükleri belirtildi. Sağlık görevlilerince durumunun iyi olduğu belirtilen Gürcistan vatandaşı şoför ise gözaltına alındı.

Schengen bölgesine Sırbistan’dan yürüyerek girdikten sonra araçla Macaristan ve Slovakya üzerinden Polonya’ya ulaşan 23 Suriyeli kaçak göçmen hakkında ise ülkeye kaçak giriş yaptıkları gerekçesiyle işlem başlatıldığı bildirildi.