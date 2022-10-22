Polonya’da 23 düzensiz göçmen yakalandı

Polonya sınır koruma görevlileri (Straz Graniczna) aralarında Türklerin de bulunduğu 23 düzensiz göçmeni yakalayarak, göçmen merkezine yerleştirdi.

Polonya sınır koruma görevlileri ülkenin güneydoğusundaki Lipowica kasabası yakınlarında durdurdukları soğutucu kasalı kamyonda 23 düzensiz göçmen yakaladı. 9’u kadın, 9’u çocuk olmak üzere 23 kişinin tamamının Türkiye ve Suriyeli olduğu belirlenirken, Türk vatandaşlarının üzerlerinde nüfus cüzdanlarının bulunduğu, Suriyelilerin ise pasaport, hüviyet cüzdanı dahil hiçbir evraklarının olmadığı tespit edildi. Söz konusu kişilerden tam olarak kaçının Türk vatandaşı olduğu açıklanmazken, düzensiz göçmenlerin kaçakçılara kişi başına 5 bin euro verdikleri ve Almanya’daki akrabalarının yanına gitmekte oldukları öğrenildi. Göçmelerden 23’ü çıkarıldıkları mahkemece 3 aylığına göçmen merkezine yerleştirildi.

Polonya plakalı kamyon sürücüsünün de 31 yaşında Ukrayna vatandaşı olduğu ve 3 ay süreliğine tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.