Polonya’da 100 yaşındaki sürücü trafik kazası yaptı

Polonya’nın Olsztyn şehrinde bir trafik kazası anonsuna giden polis ekipleri meslek hayatının şokunu yaşadı. Eski model Polonez arabasıyla geçiş üstünlüğünü ihlal ederek kazaya yol açan sürücünün 100 yaşında olduğunu gören ekipler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Polis ekipleri, 95 yaşındaki kadın yolcuyla seyahat eden 100 yaşındaki erkek sürücünün ehliyetine el koydu.

Polonya’nın Olsztyn şehrinin kuzey kısmında Zator yerleşim yerinde meydana gelen trafik kazası polis ekiplerini hayrete düşürdü. Hasarlı kaza anonsunun ardından olay yerine giden ekipler, Polonya’da bir dönem alt orta sınıf için üretilen Polonez marka otomobiliyle kaza yapan sürücünün 100 yaşında olduğunu tespit etti. Polisler, ismi açıklanmayan sürücünün geçiş üstünlüğünü ihlal ederek kazaya yol açtığını belirlerken, araçta 100’lük sürücünün yanında bir de 95 yaşında kadın yolcu olduğunu tespit etti. Kazada yaralanan olmazken polisler, sürücünün ehliyetine sağlık durumu ve yaşından kaynaklı psikomotor becerilerinde sınırlama olduğu gerekçesiyle el koydu.

68 yıldır ehliyeti olan 100 yaşındaki sürücünün ehliyetine tekrar kavuşup kavuşmayacağına ise mahkeme karar verecek.