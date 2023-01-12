Polonya polisinden 2 milyon euroluk sahte ilaç operasyonu

Polonya’da polis tarafından düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 130 bin euro olan çok sayıda sahte ilaç ele geçirildi.

Polonya Merkez Polis Soruşturma Bürosu ekipleri, Poznan şehri polisiyle sahte ilaç çetelerine karşı büyük bir operasyon düzenledi. Polonya Merkez Polis Soruşturma Bürosu’ndan yapılan açıklamada, Poznan yakınlarındaki Koscian kasabasındaki bir depoya gerçekleştirilen operasyonda cinsel gücü artırıcı takviyeler ile anabolik steroid ve psikoaktif maddeler içeren binlerce sahte ilacın ele geçirildiği duyuruldu. Söz konusu ilaçların piyasa değerinin 10 milyon zloti (yaklaşık 2 milyon 130 bin euro) olduğu belirtildi. Operasyon kapsamında 2 kişi gözaltına alındı. Depoda bulunan yüzlerce koli ilacın yanında ilaç üretiminde kullanılan 2 makineye de el konuldu.

Operasyonun geçtiğimiz yıl Şubat ayında Poznan ve Bydgoszcz kentlerinde düzenlenen sahte ilaç operasyonunun devamı olduğu bildirildi. Polis, sözü edilen operasyonda da piyasa değeri 40 milyon zloti olan sahte ilaçlara el koyarak 34 kişiyi gözaltına almıştı.