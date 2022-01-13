banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
PFDK kararları açıklandı
PFDK kararları açıklandı
Fatih Terim’den
Fatih Terim’den "Son imzam" paylaşımı!
Marcao’dan teşekkür mesajı
Marcao’dan teşekkür mesajı
Fransa’da 151 çiftlikte kuş gribi alarmı
Fransa’da 151 çiftlikte kuş gribi alarmı

Polonya Mahkemesi, Türk genci öldüren katilin 25 yıl hapis cezasını onadı

Polonya Temyiz Mahkemesi, 2,5 yıl önce Türk genci Yakup Kızıltaş’ı öldüren Emil Baranski’ye verilen 25 yıllık hapis cezasını onaylarken, Baranski’nin 150 bin zloti (33 bin euro) tazminat ödemesine karar verdi.

Asayiş 13.01.2022, 23:07
Polonya Mahkemesi, Türk genci öldüren katilin 25 yıl hapis cezasını onadı

Polonya Temyiz Mahkemesi, 2,5 yıl önce Türk genci Yakup Kızıltaş’ı öldüren Emil Baranski’ye verilen 25 yıllık hapis cezasını onaylarken, Baranski’nin 150 bin zloti (33 bin euro) tazminat ödemesine karar verdi.

Polonya Temyiz Mahkemesi Basın Bürosu, 2019 yılının Mayıs ayında başkent Varşova’nın Wawer ilçesindeki Kral Macius İlkokulu’nda 16 yaşındaki Türk genci Yakup Kızıltaş’ı bıçaklayarak öldüren Emil Baranski’ye verilen 25 yıl hapis cezasını onandığını duyurdu. Mahkeme ayrıca, Branski’nin, Kızıltaş’ın babası ve kardeşine toplamda 150 bin zloti (33 bin Euro) tazminat ödemesine karar verdi. Baranski cinayet esnasında 15 yaşında olmasına rağmen Varşova-Prag Ceza Mahkemesi tarafından bir yetişkin gibi yargılanmıştı.

Uyuşturucu satma teklifini reddettiği için öldürdü

Baranski, Kızıltaş’ı uyuşturucu satma teklifini reddetmesi nedeniyle öldürmüştü. Emil Baranski, Kızıltaş’a, "Cuma günü televizyon yıldızı olacaksın" şeklinde bir mesaj göndermiş, Kızıltaş ailesine Baranski tarafından tehdit edildiğini söylemesinin ardından anne Kızıltaş ertesi gün okula giderek müdürle görüşmüştü. Anne Kızıltaş’ın müdürle görüştüğü esnada Kızıltaş okul koridorunda Baranski tarafından 5 bıçak darbesiyle öldürülmüştü. Cinayetin ardından gözaltına alınan Baranski’nin yapılan tahlillerde uyuşturucu madde etkisi altında olduğu ortaya çıkmıştı.

"Bıçak alarak cinayete hazırlandı"

Baranski, geçtiğimiz sene şubat ayında görülen karar duruşmasında, “canavarca hisle ve planlı bir şekilde cinayet işlediği” gerekçesiyle Varşova-Prag Ceza Mahkemesi tarafından 25 yıl hapis cezasına ve maktulün babası Mustafa Kızıltaş ile kardeşine 150 bin zloti tazminat ödemeye mahkum edilmişti. Mahkeme Başkanı Ewa Grabowska duruşmada gerekçeli kararı okurken, Baranski’nin cinayeti bir anlık dürtü ile değil, planlayarak gerçekleştirdiğini belirtmiş, "Cinayet neticesinde kendisini neyin beklediğini, gerçekleştireceği eylemin sonuçlarının ne olacağını biliyordu. Cinayet günü bir kız arkadaşından Yakup’un okula gelip gelmediğini kontrol etmesini istemişti. Bıçak alarak cinayete hazırlandı" demişti.

Hakim Grabowska, Baranski’nin cinayetten önce birkaç gün boyunca arkadaşlarına Kızıltaş’ı öldüreceğini söylediğini, bu esnada kendine hakim ve gayet sakin olduğunu belirtmişti. Katilin bilirkişi tarafından herhangi bir psikolojik problemi bulunmadığını, toplum içerisinde sorunlu şekilde faaliyet gösterdiğini, derslerinde problemler yaşadığını, şiddete meyilli olduğunu daha önce birkaç kez intihara kalkıştığını, alkol ve uyuşturucu madde kullandığını, tüm önerilere rağmen terapiye devam etmediğini aktaran Hakim Grabowska, Baranski’nin olay anında 18 yaşından küçük olması dolayısıyla müebbet hapis cezasına çarptırılmadığını ifade etmişti.

"Baranski yetişkin biri olarak topluma geri dönebilir ancak Yakup’un böyle bir şansı kalmadı"

Hakim Ewa Grabowska, Baranski’nin cezanın infazı esnasında terapiden doğru şekilde yararlanması durumunda bir yetişkin bir kişi olarak topluma geri dönebileceğini söylemiş, Kızıltaş’ın ise böyle bir şansı kalmadığını, çünkü yaşama şansının elinden alındığını ifade etmişti.

Branski’nin avukatları ise bir trajedi yaşandığını, bir çocuğun başka bir çocuğu öldürdüğünü belirtmiş ve kararı temyiz edeceklerini duyurmuştu.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 20 33
5. Fenerbahçe 20 32
6. Hatayspor 20 32
7. Gaziantep FK 20 31
8. Sivasspor 20 29
9. Beşiktaş 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 20 18
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandırmaspor 19 32
6. İstanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Gençlerbirliği 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Keçiörengücü 19 22
14. Manisa Futbol Kulübü 19 22
15. Menemen Belediyespor 19 22
16. Altınordu 19 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. West Ham United 21 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton Wanderers 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Southampton 20 24
12. Crystal Palace 20 23
13. Brentford 20 23
14. Aston Villa 19 22
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 20 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Elche 20 19
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11