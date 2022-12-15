Polonya Emniyet Müdürü Szymczyk, kendisine verilen hediyenin patlaması sonucu yaralandı

Polonya Emniyet Genel Müdürü Jaroslaw Szymczyk, Ukrayna’ya yaptığı çalışma ziyareti esnasında kendisine verilen hediyenin patlaması sonucu yaralandı.

Polonya Emniyet Genel Müdürü Jaroslaw Szymczyk, kendisine verilen hediyenin patlaması sonucu yaralandı. Başkent Varşova’daki Polonya Emniyet Genel Müdürlüğü’nde dün sabah yerel saatle 07.50’de meydana gelen patlamada Szymczyk’in yanı sıra bir sivil personelin de yaralandığı ifade edildi. Szymczyk’in dünden bu yana gözlem için hastanede olduğu, sivil personelin ise hastaneye kaldırılması gerekmediği aktarıldı.

Polonya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, patlamanın Emniyet Genel Müdürü Szymczyk’ın makam odasının bitişiğindeki odada meydana geldiği aktarılarak, patlamaya 11-12 Aralık tarihleri arasında Szymczyk’ın Ukrayna’ya yaptığı çalışma ziyareti sırasında Ukraynalı emniyet görevlileri ve acil durum yetkililerince kendisine takdim edilen hediyenin neden olduğu ifade edildi.

Hediye hakkında detay verilmeyen açıklamada, Ukrayna tarafından konuyla ilgili detaylı açıklanma istendiği bildirildi. Patlamayla ilgili olarak savcılık ve polisin incelemesi devam ediyor.

Polonya basınında yer alan haberlerde, patlamanın yaşandığı odada tavanda kısmi hasar meydana geldiği ve Szymczyk’in ise geçici duyma kaybı yaşadığı aktarıldı.