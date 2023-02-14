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Polisten yağmacılara geçit yok
Hatay’ın Samandağ ilçesinde iş yerlerinden yağma yapan bir kişi, polis tarafından yakalandı.
Asayiş 14.02.2023, 12:03
Hatay’ın Samandağ ilçesinde iş yerlerinden yağma yapan bir kişi, polis tarafından yakalandı.
Samandağ’a bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde devriye yapan polis ekipleri şüpheli gördükleri A.K.’yi durdurdu. A.K.’nin arabasında yapılan aramada; powerbank, şarj aleti, el feneri, kapı açacağı, tornavida, iç çamaşırı, makas, laptop, mont, pantolonlar, cep telefonu, televizyon, mutfak ocağı, kolonya, tıraş makinesi ve uyuşturucu madde ele geçirildi.