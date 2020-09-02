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Polisten uyuşturucuya bir darbe daha
ORHANGAZİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ASAYİŞ BÜRO AMİRLİĞİ EKİPLERİ BU AKŞAM ORHANGAZİ’DE ŞEHİR MERKEZİNDE ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURDUKLARI BİR OTOMOBİLDEKİ ŞAHSAIN ÜZERİNDE VE EVİNDE YAPILAN ARAMADA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ. POLİS ZANLIYI UYUŞTURUCU TİCARETİ SUÇUNDAN GÖZALTINA ALDI.
Asayiş 02.09.2020, 14:16
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Bursa’nın Orhangazi ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobil sürücüsünün üzerinde ve evinde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde şüphe üzerine durdurdukları bir otomobildeki T.Ç. (22) isimli şahsın üzerinde, aracında ve evinde yapılan aramada bir miktar çıkı halinde uyuşturucu madde ile 17 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Zanlı T.Ç. uyuşturucu ticareti yapmaktan dolayı gözaltına alındı. Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
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