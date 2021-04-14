Polisten uyuşturucu ticaretine izin yok
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu le geçirilirken 1 kişi tutuklandı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu le geçirilirken 1 kişi tutuklandı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada Şehit Murat Demir Mahallesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli 1 kişi yapılan operasyon neticesinde yakalandı. Şahsın ikametinde yapılan aramada; bir miktar Metamfetamin maddesi, bir miktar sentetik kannabinoid maddesi, 1 Adet cam pipo, 6 adet uyuşturucu ambalajlamada kullanıldığı değerlendirilen boş folyo kağıdı, 1 adet ruhsatsız 9 mm Tabanca ve 5 adet 9 mm fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince Tutuklanarak Cezaevine teslim edilmiştir.Soruşturma kapsamında tutuklanan şahıstan uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 1 şahıs hakkında da Uyuşturucu Madde Bulundurmak Kullanmak suçundan ayrıca adli işlem yapılmış, şahıstan bir miktar sentetik kannabinoid maddesi ve 1 adet cam pipo ele geçirildi.