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Polisten uyuşturucu ticaretine izin yok

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu le geçirilirken 1 kişi tutuklandı.

Asayiş 14.04.2021, 10:07
Polisten uyuşturucu ticaretine izin yok

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu le geçirilirken 1 kişi tutuklandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada Şehit Murat Demir Mahallesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli 1 kişi yapılan operasyon neticesinde yakalandı. Şahsın ikametinde yapılan aramada; bir miktar Metamfetamin maddesi, bir miktar sentetik kannabinoid maddesi, 1 Adet cam pipo, 6 adet uyuşturucu ambalajlamada kullanıldığı değerlendirilen boş folyo kağıdı, 1 adet ruhsatsız 9 mm Tabanca ve 5 adet 9 mm fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince Tutuklanarak Cezaevine teslim edilmiştir.

Soruşturma kapsamında tutuklanan şahıstan uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 1 şahıs hakkında da Uyuşturucu Madde Bulundurmak Kullanmak suçundan ayrıca adli işlem yapılmış, şahıstan bir miktar sentetik kannabinoid maddesi ve 1 adet cam pipo ele geçirildi.
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