Polisten uyuşturucu operasyonu

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonda satışa hazır vaziyette 15 fişek halinde toplam 10 gram Metamfetamin maddesi ve bir miktar Sentetik Kannobinoid maddesi ele geçirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada Düzce Merkez Kültür Mahallesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli şahıs yapılan operasyon neticesinde yakalandı.

Yakalanan şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda satışa hazır vaziyette 15 fişek halinde toplam 10 gram Metamfetamin maddesi ve bir miktar Sentetik Kannobinoid maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince Tutuklanarak Cezaevine teslim edildi.