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Polisten torbacı operasyonu
DÜZCE’DE POLİS EKİPLERİNİN TEM OTOYOLU DÜZCE GİŞELERİNDE YAPTIKLARI UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA UYUŞTURUCU MADDE SEVKİYATI YAPTIĞI TESPİT EDİLEN 2 ŞAHIS YAKALANARAK HAKLARINDA ADLİ İŞLEM UYGULANDI
Asayiş 28.07.2020, 20:49
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DÜZCE (İHA) – Düzce’de polis ekiplerinin TEM Otoyolu gişelerinde yaptıkları operasyonda uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı tespit edilen 2 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce’ye uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı. TEM Otoyolu Düzce Gişeleri’ne girdiği belirlenen şüpheli araç ekipler tarafından durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada 50 adet ecstasy hap, 20 gram metamfetamin maddesi, 13 gram eroin, 2,5 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda yakalanan şüpheli iki şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.
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