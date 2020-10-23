Polisten ticari araçlarda korona virüs denetimi
KORONA VİRÜS İLE MÜCADELE KAPSAMINDA POLİS EKİPLERİNCE TAKSİ, SERVİS MİNİBÜSÜ GİBİ TİCARİ ARAÇLARDA DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ. DENETİMDE MASKE, DEZENFEKTAN, YOLCU SAYISI KURALLARINA UYULUP UYULMADIĞINI KONTROL EDİLDİ. TİCARİ ARAÇLARDA YAPILAN DENETİM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.
Korona virüs ile mücadele kapsamında polis ekiplerince taksi, servis minibüsü gibi ticari araçlarda denetim gerçekleştirildi. Denetimde maske, dezenfektan, yolcu sayısı kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol edildi. Ticari araçlarda yapılan denetim havadan görüntülendi.
Korona virüs ile mücadele kapsamında polis ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Kurtköy Gişelerde gerçekleştirilen denetimde taksi, servis minibüsü otobüs gibi ticari araçlar durdurularak denetlendi. Araçlarda maske, dezenfektan, yolcu sayısı gibi kurallara uyulup uyulmadığı kontrol edildi.
Denetim hakkında konuşan bir yolcu, “Denetimden memnunuz. Sosyal mesafeyi her zaman koruyoruz” dedi.
Ticari araçlarda yapılan korona virüs denetimi drone ile havadan görüntülendi.
|İmsak
|05:53
|Güneş
|07:18
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:50
|Akşam
|18:19
|Yatsı
|19:39
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|11
|3. Karagümrük
|5
|8
|4. Antalyaspor
|5
|8
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Galatasaray
|5
|7
|7. Sivasspor
|4
|7
|8. Kasımpaşa
|5
|7
|9. Hatayspor
|4
|7
|10. Göztepe
|5
|6
|11. Konyaspor
|4
|6
|12. Kayserispor
|5
|6
|13. Çaykur Rizespor
|5
|5
|14. Trabzonspor
|5
|5
|15. Malatyaspor
|5
|5
|16. Denizlispor
|5
|5
|17. Gaziantep FK
|5
|4
|18. Beşiktaş
|4
|4
|19. Gençlerbirliği
|4
|4
|20. Başakşehir
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|6
|14
|2. İstanbulspor
|6
|13
|3. Ankara Keçiörengücü
|6
|13
|4. Altınordu
|6
|12
|5. Adana Demirspor
|6
|11
|6. Samsunspor
|6
|11
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Adanaspor
|6
|9
|10. Bursaspor
|6
|7
|11. Balıkesirspor
|6
|7
|12. Akhisar Bld.Spor
|6
|6
|13. Bandırmaspor
|6
|5
|14. Menemen Belediyespor
|6
|5
|15. Ümraniye
|6
|4
|16. Ankaraspor
|6
|4
|17. Eskişehirspor
|6
|3
|18. Boluspor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|5
|13
|2. Aston Villa
|4
|12
|3. Liverpool
|5
|10
|4. Leicester City
|5
|9
|5. Arsenal
|5
|9
|6. Wolverhampton
|5
|9
|7. Tottenham
|5
|8
|8. Chelsea
|5
|8
|9. West Ham
|5
|7
|10. Leeds United
|5
|7
|11. Man City
|4
|7
|12. Southampton
|5
|7
|13. Newcastle
|5
|7
|14. Crystal Palace
|5
|7
|15. M. United
|4
|6
|16. Brighton
|5
|4
|17. West Bromwich
|5
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|5
|1
|20. Fulham
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|6
|11
|2. Villarreal
|6
|11
|3. Real Madrid
|5
|10
|4. Getafe
|5
|10
|5. Cádiz
|6
|10
|6. Granada
|5
|10
|7. Real Betis
|6
|9
|8. Atletico Madrid
|4
|8
|9. Barcelona
|4
|7
|10. Sevilla
|4
|7
|11. Osasuna
|5
|7
|12. Elche
|4
|7
|13. Valencia
|6
|7
|14. Athletic Bilbao
|5
|6
|15. Eibar
|6
|5
|16. Huesca
|6
|5
|17. Celta de Vigo
|6
|5
|18. Deportivo Alaves
|6
|4
|19. Real Valladolid
|6
|3
|20. Levante
|5
|3