Polisten sürücü ve yolculara mevsim kuralları uyarısı

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası otobüs terminalinde sürücü ve yolculara mevsim şartlarının gerektirdiği kurallar ile emniyet kemeri konularında bilgilendirmelerde bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personeli, şehirlerarası otobüs terminalinde, sürücülere yönelik faaliyetlerde bulundu. 18 otobüs şoförüne ve otobüste bulunan yolculara “Mevsim şartlarının gerektirdiği kurallar ve emniyet kemeri" konularında bilgilendirmede bulunan ekipler, kendilerine hayırlı yolculuklar diledi.