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Polisten site yöneticisine orantısız güç kullanımı

TRABZON’UN ORTAHİSAR İLÇESİ ÇUKURÇAYIR MAHALLESİNDE BİR SİTEDE YÖNETİCİLİK YAPAN ŞAHSA KİMLİK SORAN POLİS EKİPLERİ ÜZERİNDE KİMLİĞİ ÇIKMAYAN ŞAHSI YÜZÜSTÜ YERE YATIRARAK TERS KELEPÇE TAKTI. O ANLAR CEP TELEFONU KAMERALARI İLE GÖRÜNTÜLENİRKEN, OLAY SONRASI TRABZON VALİLİĞİ GÖREVLİ POLİSLER HAKKINDA İNCELEME BAŞLATTI.

Polisten site yöneticisine orantısız güç kullanımı

TRABZON’UN ORTAHİSAR İLÇESİ ÇUKURÇAYIR MAHALLESİNDE BİR SİTEDE YÖNETİCİLİK YAPAN ŞAHSA KİMLİK SORAN POLİS EKİPLERİ ÜZERİNDE KİMLİĞİ ÇIKMAYAN ŞAHSI YÜZÜSTÜ YERE YATIRARAK TERS KELEPÇE TAKTI. O ANLAR CEP TELEFONU KAMERALARI İLE GÖRÜNTÜLENİRKEN, OLAY SONRASI TRABZON VALİLİĞİ GÖREVLİ POLİSLER HAKKINDA İNCELEME BAŞLATTI.

26 Nisan 2020 Pazar 22:32
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Polisten site yöneticisine orantısız güç kullanımı

Trabzon’un Ortahisar ilçesi Çukurçayır mahallesinde bir sitede yöneticilik yapan şahsa kimlik soran polis ekipleri üzerinde kimliği çıkmayan şahsı yüzüstü yere yatırarak ters kelepçe taktı. O anlar cep telefonu kameraları ile görüntülenirken, olay sonrası Trabzon Valiliği görevli polisler hakkında inceleme başlattı.

Alınan bilgiye göre, Çukurçayır Mahallesi Karadeniz Caddesi’ndeki bir sitede yöneticilik yapan Ortahisar Belediyesi Çalışanı Galip Aydın, bugün öğle saatlerinde site sakinlerinden Ramazan pidesi

isteyenlerin isimlerini belirlemek ve fırın aracını beklemek amacıyla site bahçesine indi. Bu sırada yoldan geçen Trabzon Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus Timleri kendisini görerek kimlik sordu. Üzerinde kimliğinin olmadığını söylemesi üzerine Aydın ile polis ekipleri arasında tartışma yaşandı. Kimliğinin evde olduğunu söylemesine rağmen Aydın ile polis ekiplerinin tartışması büyüyünce site sakinleri de bahçeye indi. Ancak yunus timinde görevli 3 polis Galip Aydın’ın yüz üstü yere yatırarak ters kelepçe taktı. Bu duruma site sakinleri de tepki gösterirken, bölgeye çok sayıda polis ekibi çağrıldı. Yaşanan o anlar site sakinleri tarafından cep telefonları ile görüntülenirken, Trabzon Valiliği tepkiler üzerine olaya müdahale eden yunus timinde görevli 4 polis hakkında inceleme başlattı.

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