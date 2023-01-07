Polisten öğrencilere terör uyarısı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri çerçevesinde “Yeni Evim Güvenli Yurdum” projesiyle Adana’da Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı yurtlarda konferanslar vererek öğrencilerin terörün ağına düşmemesi için uyarılarda bulundu.

Polis, terör örgütlerinin gençlerin zaaflarını, bilgi eksikliklerini, ideallerini, aidiyet/değer görme isteklerini kullanarak onları hedef aldığını belirterek, “Terör örgütleri öğrencileri saflarına çekmek için onlarla arkadaş ilişkisi, hemşehricilik, aile/akraba ilişkileri, sosyal ve kültürel faaliyetler, dini değerler ve etnik köken gibi sosyal alanlar aracılığıyla temas kurar. Geliştirilen diyalogdan sonra bireyleri sahnesi, oyuncuları ve dekoru önceden hazırlanmış bir grup dinamiğinin içerisine çeker. Bunu yaparken de bireylerin gideremediği fizyolojik, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını da istismar ederek birer propaganda unsuru olarak kullanır” dedi.

Polisler öğrencilere terörün ağına düşmemeleri için yapılması gerekenleri ise şöyle sıraladı:

“Arkadaş seçimine dikkat edilmesi, her söylenene, yazılana, anlatılana, gösterilene inanmama ve gerektiğinde ’hayır’ diyebilme, gözlemci, tarafsız bakma ve araştırmacı olma, ayrımcılık, suistimal, istismar konularına dikkat etme, kanunsuz ve şiddet içerikli faaliyetlere katılmama uyarılarında bulunuldu.”

Konferansa katılan öğrenciler emniyetin bilgilendirme çalışmasından memnun kaldıklarını söyledi.