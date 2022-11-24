Polisten “Narko Alan” uygulaması

Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş, Çevik Kuvvet, Terörle Mücadele, Trafik Denetleme, Özel Harekat Şubesi ile Seyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şakirpaşa Caddesi’nde ‘Narko Alan’ uygulaması yaptı. Ekipler, şüpheli görülen araçları durdurup arama yaparken, sürücü ve yanındakilere de Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Araç ve şüphelilerin üst aramalarında 5 uyuşturucu hap, 1,76 gram esrar ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli gözaltına alındı. Denetlemelerde 1 araç trafikten men edilirken, 2 araca 28.783 TL para cezası uygulandı.