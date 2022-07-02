Polisten kurban pazarlarında sahte para uyarısı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kurban pazarlarını gezerek esnaf ve vatandaşları sahte para ile çeşitli dolandırıcılık yöntemleri hakkında uyardı.

Kurban Bayramı 9 Temmuz günü İslam Alemi tarafından karşılanacak. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde canlı hayvan pazarlarında kurbanlık alışverişi yoğunlaşmaya başladı. Samsun polis hem esnafın hem de vatandaşların mağduriyet yaşamaması için denetim ve uyarılarını sıklaştırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarında kurbanlık alacak vatandaşlar ile satıcıları; sahte para, yankesicilik, iletişim yoluyla dolandırıcılık ve evden açıktan hırsızlık olaylarına karşı bilgilendirip uyardı. Bu kapsamda vatandaşlara ve besicilere dikkat etmeleri gereken hususların yazılı olduğu broşür dağıtıldı.