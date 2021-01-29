Polisten kumarbazlara suçüstü

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde 2 katlı bir binanın bodrum katında kumar oynarken yakalanan 17 kişiye 58 bin 973 TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa ilçesinde bir binanın bodrum katında kumar oynandığı ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 18.00 sıralarında Yeni Mahalle’de bulunan binaya baskın düzenledi. Baskında iki masada kumar oynayan 17 kişi gözaltına alındı. Binanın arka kapısından kaçmaya çalışan 2 şüpheli ise yakalanarak olay yerine getirildi. Masalar üzerinde çok sayıda iskambil ve yazboz kâğıdı ele geçirildi. 17 şahsa korona virüs tedbirlerini ihlal ederek kumar oynamaktan 58 bin 973 lira para cezası uygulandı.